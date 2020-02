Très présente sur le terrain politique depuis un certain moment, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) Simone Gbagbo, ce vendredi 14 février, jour dédié à la célébration de l’amour, a convié les deux parties du FPI à se laisser emporter par le vent de réconciliation qui souffle actuellement au sein du parti. D’après elle le train de la réconciliation est déjà en marche et il ne reste plus qu’aux militants à se laisser embarquer. « Le train de la réconciliation est en marche. Je nous invite à entrer dans ses wagons sans crainte et avec enthousiasme » avait lancé hier Mme Gbagbo au cours d’une rencontre de la Fédération du FPI à Cocody Abidjan.

Par ces propos, l’ex-première Dame entend contribuer à la résolution de la crise qui divise depuis quelques années le FPI en deux, à savoir un côté pour Laurent Gbagbo et l’autre pour Pascal Affi N’guessan. Pour elle, il est temps de faire fi de tout cela afin de se concentrer sur la victoire du FPI à la prochaine présidentielle. « Armons-nous de grandeur d’âmes, d’esprits de dépassement et de pardon. Il est à la joie de retrouver un parti fort, une nation forte à nouveau sereine » a déclaré Mme Gbagbo.

Laurent Gbagbo et Affi N’guessan ont posé un acte fort

Cette réconciliation tant souhaitée par tous les militants du FPI a pris son départ d’après l’épouse de Laurent Gbagbo, à partir des actes forts que son époux et Affi N’guessan ont posé à travers leur rencontre à Bruxelles. « En le faisant, ils ont entrainé tout notre parti dans un exercice grandeur nature de réconciliation réelle. Donc tous les Ivoiriens nous regardent, vous dites que vous voulez une réconciliation. Il s’agit d’une réconciliation entre deux groupes de la même famille » a martelé Simone Gbagbo.

Au-delà de la réconciliation au sein du FPI, l’ex-première Dame a perçu également la rencontre qui avait eu lieu entre les anciens chefs d’Etat Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo comme un « acte fort de la réconciliation ».