À Beaucaire, Bardella renvoie Mbappé à ses « privilèges » de multimillionnaire

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a réagi jeudi 14 mai aux récentes déclarations de Kylian Mbappé contre son parti, en marge de la foire de l’Ascension de Beaucaire (Gard). Au micro d’ICI Gard Lozère, le dirigeant de 30 ans a renvoyé le capitaine des Bleus à son statut financier et lui a demandé davantage de retenue dans ses prises de position publiques.

Une réplique sur le terrain du social

Devant les caméras, Bardella a opposé la trajectoire du joueur du Real Madrid à celle d’une partie de l’électorat populaire. Il a évoqué « des multimillionnaires qui se déplacent en jet privé et jouent dans des clubs très loin du quotidien des Français », selon les propos rapportés par Objectif Gard. Le président du RN a souligné que beaucoup de Français en difficulté financière feraient, selon lui, le choix de soutenir son parti.

Le déplacement à Beaucaire, deuxième visite consécutive du dirigeant à cette foire annuelle, s’est doublé d’un bain de foule organisé sous cordon de sécurité, en compagnie d’élus RN locaux, dont le maire de la commune Nelson Chaudon et le député Yoann Gillet.

Une séquence ouverte par Vanity Fair

L’échange à distance a démarré mardi 12 mai, après la publication d’un entretien accordé par Mbappé au magazine Vanity Fair. L’attaquant y a réitéré son opposition au Rassemblement national et exprimé ses craintes quant à une éventuelle victoire du parti à l’élection présidentielle de 2027.

Bardella avait d’abord répondu sur le réseau social X par une pique sportive, en référence au sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions intervenu après le départ du joueur pour l’Espagne. Sa déclaration de Beaucaire marque un durcissement du registre, déplacé du sportif vers le social.

Une citation pour clore le débat

Interrogé sur le sujet jeudi, Bardella a tenu les propos suivants : « Kylian Mbappé, qui est un joueur apprécié par beaucoup de Français, doit comprendre qu’il y a des millions de gens qui n’ont pas accès aux privilèges auxquels il a accès. J’aimerais que les gens qui sont privilégiés fassent preuve de sobriété dans leur expression. »

Le président du RN est attendu sur d’autres déplacements de terrain dans les semaines à venir, à un an des élections municipales et à deux ans de la présidentielle de 2027.