Les huitièmes de finale en ligue des champions ont déjà commencé et se poursuivent. Hier, mercredi, la Juventus de Cristiano Ronaldo a livré un match contre l’équipe de Rudy Garcia. C’était pour le compte de la manche ‘’aller’’ de ces huitièmes de finale. Le match s’est soldé par la victoire des lyonnais avec le score d’un but à zéro.

Au détriment de Cristiano Ronaldo, Lucas Tousart, l’auteur du but lyonnais est devenu depuis hier un héros sur les réseaux sociaux. Plus qu’une démolition, le meneur du jeu du club italien, a été la cible de plusieurs propos méprisants sur plusieurs réseaux. « Cristiano Ronaldo : des grands regards sombres, le torse bombé, pour se faire exploser par Lucas Tousart » a tweeté un internaute, avec en image un gros plan du visage serré de Ronaldo lors du match.

« Il ne faut pas s’enflammer… »

Cette domination des poulains de Rudy Garcia en phase ‘’aller ‘’ de la huitième de finale de la ligue de champions est une courte victoire. Les lyonnais, pour espérer se qualifier dans les tous prochains jours doivent confirmer leur suprématie lors de la phase retour en Italie. C’est ce qu’a compris le franco-algérien Houssem Aouar, qui évolue à Lyon. « On n’était pas du tout favoris. On a toujours cru qu’on pouvait déstabiliser cette équipe… » a-t-il confié à la presse avant d’ajouter qu’ « il ne faut pas s’enflammer, il reste un 2e match ».

Faisant allusion à ce qui va se passer prochainement en Italie, le franco-algérien précise que « rien n’est (…) fait. ». « Là-bas ça va être compliqué… » a-t-il soutenu. L’auteur du but de la 31e minute quant à lui, avant le match retour savoure la victoire collective de l’équipe. Lucas Tousart a indiqué qu’ils ont « livré un gros match (…). ». Il a aussi affirmé que « c’était un très bon match et une bonne performance de toute l’équipe collectivement et tactiquement. Je suis très heureux d’avoir marqué ».