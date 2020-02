Le Bénin a commémoré hier mercredi 19 février, le démarrage il y a 30 ans de la Conférence nationale des Forces vives de la nation. Mais plus de trois décennies après ces assises historiques qui ont permis au Bénin d’entrer dans l’ère du renouveau démocratique, peut-on être fier aujourd’hui du chemin parcouru ? L’agrégée des facultés de droit Dandi Gnamou pense que oui.

« Ces trente années, nous avons tenu des élections multipartites régulières, reconnu la légitimité des différents droits politiques et civils. Nous avons mené l’expérience de la démocratie à la base à travers la décentralisation dont les élections communales vont encore être organisées le 17 mai 2020 » a déclaré la conseillère à la Cour suprême au cours d’une interview accordée au journal Fraternité.

L’universitaire fait par contre remarquer que l’idéal démocratique des élections régulières libres et transparentes a été bien souvent dévoyé. Il a donné lieu à des ploutocraties prédatrices du pouvoir, corrompues et sans égard pour le développement réel et durable des populations.

“Il semble poindre un désenchantement démocratique”

« Notre modèle démocratique a créé des compromissions et marchandages tant au niveau de l’élite intellectuelle que politique qui semblent pervertir le sens de la démocratie et freiner notre développement économique et social » poursuit-elle. Aujourd’hui, selon certaines études, il semble même poindre un désenchantement démocratique, estime Dandi Gnamou.

Ce désenchantement est par ailleurs mondial, à cause de la difficulté des gouvernants à répondre aux besoins des populations, soutient l’agrégée des facultés de droit qui a tenu à faire savoir que ses points de vue n’engagent aucune des institutions auxquelles elle est rattachée.