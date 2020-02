Le conglomérat Dangote Group, appartenant à l’homme le plus riche d’Afrique ne cesse d’affirmer sa superpuissance. Le nigérian Aliko Dangote veut faire de son groupe, une marque, une référence, alors que l’empire s’est bâti sur la valorisation du ciment, le milliardaire a au fur et à mesure, diversifié ses activités pour devenir un véritable mastodonte qui voit très grand. Le groupe Dangote intervient désormais dans le domaine de l’agroalimentaire et de l’industrie chimique.

Cette année 2020 est une année charnière pour l’empire de Dangote, le groupe de l’homme le plus riche d’Afrique va mettre en oeuvre d’immenses projets qui vont rapporter très gros en matière de retour sur investissement et de positionnement sur les marchés internationaux. L’un des projets phares du milliardaire nigérian est la réalisation d’une raffinerie de pétrole au Nigéria, le coût de cet investissement est tout simplement pharaonique.

Dangote Group dans la cour des très grands

Grâce à ses différents projets d’investissements, Dangote va implanter sa marque dans de nombreuses régions du monde. Avec sa puissance de feu qui est reconnu sur le plan international, Dangote Group vient d’intégrer une prestigieuse organisation mondiale de gestion de projets, à savoir le Project Management Institute (PMI), un club très sélect rassemblant les entreprises les plus puissantes du monde.

Cette intronisation est d’autant plus remarquable par le fait que Dangote Group aura un siège au conseil exécutif du PMI et va s’asseoir à la même table que Microsoft, Boeing, Airbus. Le Project Management Institute compte plus de 500 000 organisations adhérentes à travers le monde, le conglomérat d’Aliko Dangote devient par cette occasion, la première organisation commerciale du continent africain à rejoindre ce prestigieux groupe.