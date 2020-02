Une vidéo mettant en évidence la situation de la plage du Cap Manuel a Dakar a récemment suscité un élan d’indignation d’une grande partie de l’opinion publique. Sur le film en question on peut voir des déchets d’origine médicale déversés sur la plage la rendant pratiquement impraticable. Une situation qui a mené à l’ouverture d’une enquête judiciaire afin de situer les responsabilités.

La réaction de l’hôpital Aristide LeDantec

Pointés du doigt dans cette affaire, les responsables de l’hôpital Aristide LeDantec qui jouxte la plage n’ont pas voulu se prononcer de manière formelle sur la question informe IGFM. “Ce dont il est important actuellement, c’est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. C’est nous, ça cesse, c’est les autres, on va surveiller. Et si ça se répète, on va dénoncer” aurait déclaré la responsable du service d’infirmerie de l’hôpital Dicore Sène au micro de la Rfm.

Le staff de l’hôpital aurait organisé une visite guidée au sein de la structure sanitaire afin de démontrer la fonctionnalité de l’incinérateur. Dans la vidéo on question, on peut voir des seringues, des sachets de perfusion, des prélèvements de sang jetés à l’air libre sur la plage. Une situation risquée du point de vue écologique et sanitaire.