La plage des Cap Manuel de Dakar sert désormais de dépôts d’ordures à des centres hospitaliers. Les riverains ont depuis lors alerté plusieurs fois l’opinion et les autorités notamment sur les réseaux sociaux. Récemment le partage de photos de ces déchets par l’internaute Riad Kawar dans le groupe facebook “La Météo Dakaroise de Riad” met à nue ce phénomène représentatif d’un grand danger écologique.

Une situation désastreuse

Ce 27 janvier les membres du groupe facebook ont eu droit à une vidéo choc à la place du bulletin météo habituel de ce citoyen très porté sur les questions écologiques. Dans la vidéo, on aperçoit différents produits et accessoires issus vraisemblablement de structures sanitaires. En effet des étuis avec du sang, des poches de transfusion, des seringues et divers matériels sont jetés sur la plage.

La plage de Cap Manuel est voisine des principaux hôpitaux de la ville de Dakar. Sur les commentaires un internaute révèle le procédé de personnes qui déverseraient chaque nuit ces déchets sur la plage. L’auteur du post en appelle ainsi à l’engagement du chef de l’Etat qui a récemment initié le programme “Zéro déchet au Sénégal“.