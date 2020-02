La loi portant lutte contre la corruption au Bénin, oblige les personnalités de l’Etat comme le président de la République, les députés et les ministres a déclaré leurs patrimoines. Mais ce n’est pas souvent une sinécure. Actuellement, les choses vont beaucoup mieux reconnaît Jean Baptiste Elias, président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc).

“Il y a quelques ministres qui n’ont pas encore fait”

Il avoue tout de même que toutes ces personnalités ne se sont pas encore conformées à la loi. « Si nous prenons pour les députés il y a 64 qui ont déclaré. Il ne reste que 19 mais avant ce n’était pas le cas pour les législatures antérieures. Aujourd’hui, au niveau du gouvernement, il y a quelques ministres qui n’ont pas encore fait. Nous allons leur écrire pour les supplier de remplir cette formalité-là afin que nous ayons un taux de présentation très élevé » a-t-il déclaré.

Le taux de présentation dont parle M Elias est lié à un protocole d’accord signé entre le Bénin et la Banque mondiale dans le cadre d’un projet de renforcement des investissements publics. « C’est des milliards qui sont mis à la disposition du Bénin pour travailler. Mais la condition est que l’Anlc doit fournir périodiquement le point de la situation des déclarations des patrimoines. Or, si nous n’arrivons pas à avoir un taux de déclaration intéressant, la Banque mondiale peut décider de ne plus envoyer l’argent qu’il faut » a expliqué le président de cette structure de lutte contre la corruption.

En cas de fausse déclaration de patrimoine c’est la prison

Il fait donc savoir que le travail fait par l’Anlc est pour le bien du pays et non pour embêter les assujettis. Quand on lui demande s’il y a un moyen d’obliger ces personnalités à déclarer leurs patrimoines, il répond par l’affirmative. A l’en croire, l’article 4 de la loi portant lutte contre la corruption dit qu’en cas de refus, l’autorité peut se voir retrancher 6 mois de sa rémunération.

Et c’est la justice qui en décide après avoir été saisie par l’Anlc. En cas de fausse déclaration de patrimoine, la personnalité s’expose à des poursuites judiciaires. Elle peut être condamnée à 4 ans de prison informe Jean-Baptiste Elias.