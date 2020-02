La séance de la Commission politique du Dialogue national s’est terminée sur une mauvaise note rapporte le journal Le Quotidien. A l’origine de cette mésentente entre les participants, l’évocation de la situation de Karim Meissa Wade et Khalifa Sall par l’opposition qui plaide pour une amnistie des deux anciens détenus.

Le représentant de l’APR quitte la salle

En évoquant le statut de Karim Wade et Khalifa Sall, le membre du parti Rewmi de Idrissa Seck et coordonnateur du pôle de l’opposition, Déthie Fall, a souligné : ” il ne s’agit pas réviser un procès, mais daller dans le cadre d’une décrispation de l’espace politique. La majorité doit aborder cette question avec lucidité“. Ce dernier a également plaidé pour un abandon des poursuites contre l’activiste et coordonnateur de FRAPP/France dégage, Guy Marius Sagna.

Les propos de Déthie Fall ont provoqué la réaction de Benoît Sambou, coordonnateur du pôle de la majorité qui estime que les questions soulevées ne doivent pas être traitées dans le cadre du dialogue politique puisque selon lui, il s’agit de cas déjà vidés par la justice sénégalaise. “Wade et Maçky se sont rencontrés hors de notre cadre. Idrissa Seck a rencontré dimanche le président Macky. Quand la Société civile dit que la majorité bloque le dialogue national, elle est dans logique de sabotage” a déclaré Benoît Sambou avant de quitter la salle.