Le directeur général de la SONACOS s’est récemment félicité de la décision de l’État de geler l’exportation de l’arachide. La première société agroalimentaire au Sénégal dont l’arachide constitue la matière première serait dans une passe difficile selon certains observateurs. La SONACOS s’est récemment séparée de certains de ses employés au nombre total de 1050 dans trois différentes régions de production.

Des contrats à terme

Interrogé sur le départ des 1050 contractuels de la SONACOS : soit 200 employés de l’usine de Diourbel, 350 de Kaolack et 500 de Ziguinchor qui avaient paraphé des contrats de 6 mois avec la société, Modou Diagne Fada avait soutenu qu’il s’agissait de contrats qui arrivaient à terme. “…dans les contrats, on avait bien signifié début des opérations pour le début du contrat et la fin du contrat pour la fin des opérations, c’est-à-dire la réception des graines” avait soutenu le directeur général de la SONACOS.

30% de l’objectif atteint

Modou Diagne Fada s’est réjouit de la décision du gouvernement pour la suspension de l’exportation de l’arachide car selon lui cela contribue à “créer un regain d’activité“. Il annonce notamment que la SONACOS a réussi à collecter 16.000 tonnes de graines d’arachide, soit près de 30% de l’objectif du volume fixé. . “Si l’objectif des 50.000 tonnes est atteint, le marché sera régulé, une grande partie du personnel sera maintenu mais aussi le bétail sera sauvé” selon lui.