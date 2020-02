Le clip “Kong” ou ”la danse du gorille” de Dj Arafat, annoncé quelques jours avant son décès a finalement a été livré sur la toile pour les amoureux du couper décaler et aussi pour le bien des fans de l’artiste, même si lui-même n’est plus là pour jouir des fruits de son labeur. C’est le 5 février dernier que le clip a été dévoilé après quelques pourparlers entre la maison de production Universal Music Africa et la Yorogang.

A peine dévoilé, le clip a déjà connu un grand succès sur le réseau social YouTube. En l’espace de cinq jours, il est déjà à 1,1M de vues sur le premier réseau social dédié au partage des vidéos. Un fait qui démontre une fois encore, combien de fois l’artiste est populaire sur la toile même après sa mort.

Les télévisions qui veulent se racheter

Après son lancement, le clip a été diffusé également sur des chaînes de télévision qui avaient auparavant pris l’engagement de ne plus diffuser sur leurs ondes, les œuvres de Dj Arafat, et ceci, au grand regret des fans de Ange Didier Houon qui pensent qu’il est tard pour ces chaînes de se racheter.

Rappelons que c’était le lundi 12 août 2019, que l’icône de la musique ivoirienne, roi du couper décaler avait perdu la vie suite à un accident de circulation laissant ainsi dans le désarroi des millions de fans qui ont pleuré amèrement son départ. Mais comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais, il demeure toujours vivant à travers ses œuvres. Dj Arafat n’est pas mort, il vit toujours.