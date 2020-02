Depuis quelques jours, la Grande-Bretagne est officiellement sortie de la zone UE. Pour amorcer cette sortie, les anglais ont entrepris des initiatives pour se positionner sur de nouveaux marchés en vue de rendre pérenne la compétitivité de l’économie britannique malgré le brexit. c’est ainsi que les autorités anglaises ont signé des accords commerciaux avec des pays africains (sommet Royaume-Uni-Afrique) et asiatiques. La Grande-Bretagne souhaite aussi se rapprocher davantage des États-Unis pour renforcer la coopération économique.

Sous le mandat de Theresa May, il faut dire que les relations étaient assez tendues avec l’allié américain. L’ancienne première ministre britannique ne partageait pas un certain nombre d’idéaux prônés par le locataire de blanche, Donald Trump. Les relations sont devenues plus cordiales lorsque Boris Johnson fut nommé Premier ministre. Cependant, il y avait de l’électricité dans l’air depuis quelques semaines entre Londres et Washington depuis que l’ex-ambassadeur de la Grande-Bretagne aux USA, Kim Darroch avait sévèrement critiqué la politique de Donald Trump en interne.

Des critiques fatales

Il ressort que le magnat de l’immobilier n’a pas du tout apprécié les propos du diplomate anglais. Pour ne pas envenimer la situation, le Premier ministre Boris Johnson a décidé d’évincer monsieur Darroch de son poste d’ambassadeur aux États-Unis. Le vendredi dernier, le gouvernement anglais a nommé Mme Karen Pierce comme nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Karen Pierce entrera officiellement dans ses nouvelles fonctions dès que Washington aura approuvé sa nomination. Selon les autorités d’Outre-Manche, Karen Pierce, 60 ans, est une diplomate chevronnée qui saura raffermir les relations entre son pays et les USA.