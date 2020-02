Les relations semblent au beau fixe entre les Etats-Unis et l’Inde. Le président américain était en visite d’État en Inde où il a été reçu par le premier ministre indien Narendra Modi ce lundi 24 février. Les deux hommes d’État ont à cœur de réchauffer les relations entre les deux pays alors que les États-Unis sont en guerre commerciale avec l’autre grand voisin de l’Inde qu’est la Chine. Le président américain a, à l’occasion, réitéré son désir de voir son partenaire indien s’ériger en puissance commerciale et militaire dans la région.

Ce déplacement du président américain dans le sous-continent indien n’est pas anodin. Les Américains trouvent là un moyen de contrebalancer la toute-puissance de la Chine en suscitant dans la région une autre puissance militaire et commerciale. Le président américain a d’ailleurs fait un discours dans lequel il exprime son ambition de lier des accords militaires et commerciaux avec le pays. Et pas des moindres.

Entre accord commercial et équipement militaire

Au plan commercial, les Etats-Unis entendent bien aboutir à un accord commercial avec le pays des multiples statues et divinités. Pour le moment, cet accord commercial se heurte à des divergences entre les deux pays, notamment au niveau de l’agriculture, du commerce numérique, des frais de douane, etc. Cependant, Donald Trump n’a pas l’ombre d’un doute : l’accord n’est plus très loin. «Nous sommes aux premiers stades de discussions en vue d’un accord commercial incroyable destiné à réduire les barrières à l’investissement entre les États-Unis et l’Inde», a-t-il expliqué.

Outre le domaine commercial, Trump espère révolutionner le secteur militaire de l’Inde. C’est ce qui ressort dans les propos de Donald Trump lorsqu’il affirme : «Alors que nous continuons à renforcer notre coopération en matière de défense, les États-Unis sont impatients de fournir à l’Inde certains des meilleurs équipements militaires et les plus redoutés de la planète.» En d’autres termes, l’Inde doit devenir un pays redouté. Telle est la vision de Trump pour le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine.