Bénin : Comment concilier valeurs culturelles, volonté d’enfanter et défis socio-économiques ?

Le Bénin se trouve à un tournant. Avec une dynamique démographique peu commune, le pays voit sa population croître rapidement. Cette jeunesse vibrante est un atout précieux, mais elle impose aussi d’importantes pressions structurelles. Au cœur de ce défi complexe se pose une question essentielle : comment concilier le désir d’enfanter, ancré dans les valeurs culturelles et spirituelles, avec les exigences de la modernité économique ?

La population béninoise atteindra 25 millions d’habitants d’ici 2050. D’après le rapport de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) intitulé « Projections démographiques de 2014 à 2063 et perspectives de la demande sociale au Bénin », la population béninoise montre une croissance rapide. De 4,9 millions d’habitants en 1992, elle a doublé pour atteindre 10 millions en 2013. Au début des années 2020, la population était proche de 13 millions et continue de croître à un rythme d’environ 2,7 % par an. Ce rythme place le pays sur une trajectoire pour doubler sa population en 25 à 30 ans.

Les projections indiquent que la population du Bénin va doubler d’ici 2050, atteignant près de 24,4 millions d’habitants. À plus long terme, les données de l’INStaD montrent qu’elle franchira les 35 millions en 2063. Cette vitalité est surtout due à un Indice Synthétique de Fécondité (ISF) élevé, même s’il est en baisse, passant de 7,1 enfants par femme en 1982 à 6,3 en 2017. Pour l’avenir, l’INStaD a élaboré divers scénarios pour 2063 : un scénario pessimiste avec un ISF de 4,7 enfants par femme, un scénario moyen à 3,7 et une vision optimiste avec 3 enfants par femme. Cette dernière cible, fixée par les chefs d’État de la sous-région pour 2030, a dû être repoussée à 2063 à cause des réalités sociologiques du pays.

Le poids des traditions et le caractère sacré de la vie

Pour comprendre la persistance de cette natalité, il faut explorer la culture béninoise. Dans de nombreuses communautés, l’enfant est vu comme une bénédiction divine, un soutien pour les vieux jours et le garant de la continuité du lignage. La stérilité est souvent perçue comme une tragédie sociale, alors que la fécondité confère un statut respecté. De plus, dans les zones rurales, l’enfant est historiquement une source de main-d’œuvre agricole importante.

Promouvoir une limitation stricte des naissances se heurte souvent à des résistances psychologiques et religieuses. L’idée traditionnelle que « chaque enfant naît avec sa chance » résume une philosophie où la providence prime sur la planification stricte. Cependant, cette vision culturelle doit désormais faire face aux budgets publics et familiaux. Sous l’effet de ce fort taux de fécondité, cette croissance rapide va modifier la structure d’âge du pays. Bien que la population des moins de 15 ans soit encore importante, les projections montrent un changement progressif de la pyramide des âges. Le nombre de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) devrait croître plus rapidement que celui des jeunes dépendants.

Cette évolution offre au Bénin une opportunité de « dividende démographique ». Pourtant, pour que ce changement se traduise par une réelle richesse, le pays doit relever un immense défi en matière de demande sociale et réaliser des investissements considérables. Face à cette hausse, le gouvernement prévoit d’importantes pressions sur les services sociaux de base. Pour gérer ces évolutions, les autorités ont adopté des stratégies ambitieuses à long terme, notamment à travers la Vision Bénin 2060. Ces plans visent à transformer l’économie, améliorer la gouvernance et garantir une prospérité inclusive.

Les priorités stratégiques se concentrent sur deux axes importants : • L’éducation et la formation puis la redynamisation du système de santé. Pour accueillir la population scolarisée (notamment les 6-11 ans d’ici 2030) et assurer l’avenir de la future main-d’œuvre, l’État doit investir dans les infrastructures scolaires, la formation professionnelle et la création d’emplois. Le système de soins, déjà sous pression à cause du nombre d’accouchements, devra recruter davantage de personnel qualifié et réaliser des investissements pour assurer une couverture sanitaire adéquate.

Vers une synthèse équilibrée : la fécondité responsable

Face à ce constat, le but n’est pas de réprimer le désir d’enfanter, mais de promouvoir le concept de « fécondité responsable », un principe soutenu par la Déclaration de Politique de Population (DEPOLIPO). Concilier valeurs culturelles, opportunités du dividende démographique et économie moderne requiert plusieurs leviers à savoir l’autonomisation et l’éducation des filles, le dialogue avec les leaders communautaires : et l’accès volontaire à la planification familiale.

Une jeune fille qui reste à l’école prolonge sa scolarité, retarde l’âge au premier mariage et tend à espacer les naissances. En offrant un accès libre aux méthodes de contraception, les couples peuvent espacer les naissances et mieux investir dans la santé et l’éducation de leurs enfants. Les chefs traditionnels et religieux, gardiens des valeurs, doivent participer aux campagnes de sensibilisation pour montrer que prendre soin de la santé de la mère et assurer l’avenir de chaque enfant valorise la vie.

Le Bénin ne devrait pas voir sa démographie comme une contrainte, mais comme un atout. C’est en suivant les orientations de la Vision Bénin 2060 et en investissant de façon ciblée dans le capital humain que le pays pourra transformer sa croissance en une force économique durable. L’équilibre réside dans la capacité à préserver l’amour de la famille tout en gérant les ressources de demain d’une manière éclairée et planifiée.