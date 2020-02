La prochaine élection présidentielle américaine s’annonce très indécise. Les différents challengers à la course à la maison blanche ont tous de solides arguments à faire valoir et pour l’instant, il est très difficile de savoir qui sera le 46e président des États-Unis. Les primaires démocrates ont débuté et il faut dire que la bataille est très âpre entre les différents candidats, même si Bernie Sanders vient de s’imposer dans l’État du Nevada, il est encore trop tôt de connaître celui qui défiera Trump dans quelques mois.

Parmi les candidatures surprises à la présidentielle américaine, il y a celle du milliardaire Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York, qui a longtemps défendu les couleurs du Parti républicain et qui s’est rapproché du camp Démocrate depuis quelques années. Grâce à son immense fortune et son influence sur les médias, Bloomberg rêve de s’installer dans le bureau ovale.

Eastwood a fait son choix

En tout cas, Michael Bloomberg vient de bénéficier d’un soutien de taille. En effet, Clint Eastwood, le légendaire acteur et réalisateur américain a laissé entendre au cours d’un entretien médiatique qu’il va soutenir Michael Bloomberg pour la présidentielle. En 2016, l’icône d’Hollywood avait soutenu Donald Trump face à Hillary Clinton.

Clint Eastwood, qui est très impliqué en politique, a déclaré que Donald Trump a commis un certain nombre d’erreurs qui font qu’il ne va pas soutenir le magnat de l’immobilier pour un second mandat. L’octogénaire appelle donc à voter Michael Bloomberg. “La meilleure chose que nous puissions faire est d’élire Mike Bloomberg” dira Clint Eastwood.