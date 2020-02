Le monde de la politique est parfois plein de surprises. En effet, si l’Iowa tergiverse concernant les premiers résultats des votes démocrates, le président Trump lui, est pratiquement tiré d’affaire concernant son procès pour destitution, le Sénat étant sur le point de l’acquitter. Un élu bleu a toutefois tenté une dernière fois de convaincre ses collègues de destituer l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche.

Cependant, celui-ci l’a fait d’une bien drôle de manière. En effet, le 3 février dernier Jason Crow, représentant démocrate au Sénat a ainsi cité Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, l’école dans laquelle le fameux Harry Potter a étudié. Suffisant pour lui permettre de convaincre les républicains de voter contre Donald Trump. Probablement pas, toutefois la tentative aura eu le don de faire rire, notamment sur le net.

Un élu démocrate cite Dumbledore

Dans les faits, Crow affirme que les parents ont pour mission d’apprendre à leurs enfants qu’ils ne seront pas forcément les meilleurs dans tous ce qu’ils vont entreprendre. C’est à ce moment-là, qu’entrera en scène le fameux directeur de l’école de Poudlard. En effet, dans l’un des films de la saga, ce dernier affirme, “ce sont nos choix qui montrent qui l’on est vraiment. Bien plus que nos capacités”.

Trump, pas inquiété par le Sénat

L’idée ici, bien qu’elle fasse rire, semble ainsi être de demander à tout le monde de voter en son âme et conscience et surtout, d’en assumer les responsabilités non pas sur le moment uniquement, mais également pour le futur car, à ses yeux ainsi qu’aux yeux des démocrates, une non-destitution du président Trump peut représenter un réel danger. Il semblerait toutefois que la messe soit déjà actée et que le président américain s’en sorte sans aucun dommage. De quoi lui permettre de se concentrer pleinement sur les élections de 2020.