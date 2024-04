Afrique : les USA vont retirer provisoirement des soldats de ce pays

Les Etats-Unis ont annoncé le retrait temporaire d’une partie de leurs forces stationnées au Tchad. Cette décision fait suite à des pressions accrues du gouvernement tchadien concernant la justification de la présence américaine sur le territoire, particulièrement sur la base aérienne Adji Kosseï, située près de N’Djamena. Selon une lettre du 4 avril signée par le chef d’état-major de l’armée de l’air tchadienne, Amine Ahmed Idriss, et adressée au ministère des forces armées, il a été demandé aux États-Unis de mettre fin à leurs activités sur cette base.

Cette initiative intervient dans un contexte où l’influence américaine en Afrique semble s’affaiblir. En effet, récemment, le Niger voisin a résilié un accord militaire permettant aux forces américaines d’opérer librement sur son sol. Cette décision a étonné de nombreux observateurs, y compris les diplomates américains, et pourrait renforcer la position de la Russie dans cette région stratégique.

Le Pentagone, par la voix du général Patrick Ryder, a confirmé que le repositionnement des troupes serait effectif jusqu’à ce que la coopération sécuritaire avec le Tchad soit réexaminée après les élections présidentielles du 6 mai. Un responsable américain a précisé que quelques dizaines de membres des forces spéciales américaines seraient redéployés en Allemagne durant cette période.

L’impact de cette reconfiguration militaire n’est pas négligeable, car le Tchad demeure un partenaire clé pour les Occidentaux dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique sahélienne. Cette région voit également une présence significative de soldats français, comptant environ un millier de militaires engagés.

Le contexte actuel s’inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation des engagements militaires occidentaux en Afrique, comme en témoigne l’expulsion récente des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces retraits marquent un tournant significatif dans la dynamique sécuritaire de la région et soulèvent des interrogations sur la continuité de la présence militaire occidentale en Afrique sahélienne.