Après avoir été élu avec beaucoup d’espoirs en 2017, Emmanuel Macron vit depuis fin 2018, la période la plus compliquée de son mandat présidentiel. il y a eu d’abord les nombreux scandales au sein de son gouvernement qui l’ont beaucoup fragilisé. Par la suite, il y a eu l’affaire Benalla et le vaste mouvement de contestation sociale des gilets jaunes qui a failli emporter le pouvoir de Macron. Actuellement, le plus jeune président de l’histoire de la République française est confronté à une nouvelle grogne sociale liée à la réforme des retraites.

Lors de ses premiers pas au palais de l’Élysée, Emmanuel Macron avait voulu amener un nouveau souffle dans la gestion du pouvoir d’État. Sa cote de popularité était alors au sommet et le chef d’État était perçu comme l’homme qui allait apporter un vrai changement. Cependant, depuis deux ans maintenant, la cote de popularité de Macron connaît une chute vertigineuse.

Un sondage très mitigé

Un récent sondage réalisé auprès de 1002 personnes de 18 ans et plus a montré qu’Emmanuel Macron est impopulaire. Il faut dire que les dernières décisions politiques prises au sein de l’exécutif n’ont pas du tout joué en faveur du président. En ce qui concerne la communication du dirigeant français, 69% la trouve mauvaise alors que 31% la juge bonne. Un tiers des sondés considèrent Emmanuel Macron comme un très mauvais président, environ deux Français sur trois jugent Emmanuel Macron comme un mauvais président. Les français ont pointé du doigt l’action politique et l’attitude générale du chef de l’État. Ce sondage vient montrer qu’il faut que Macron travaille d’arrache-pied pour retrouver la confiance de ses concitoyens.