Voilà une nouvelle affaire bien embarrassante pour l’exécutif. En effet, le chauffeur d’Emmanuel Macron vient d’être condamné à une amende de 500 euros et de quatre mois de suspension de permis pour avoir refusé d’obéir aux forces de l’ordre. Membre du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), ce dernier a décidé de faire appel.

Les faits eux, remontent à février 2019, du côté de Sèvres. À l’époque, ce gendarme de 44 ans souhaitait rentrer chez lui au plus vite. Résultat, il traverse des routes à vive allure, brûlant deux feux rouges. Toutefois, afin de rester dans la « légalité », ce dernier actionne ses gyrophares au moment de passer. Un comportement curieux, qui poussera une patrouille de police présente sur place ce soir-là, à le prendre en chasse. Ne réussissant pas à le rattraper, les gendarmes prendront toutefois le temps de noter la plaque d’immatriculation.

Un chauffeur dans la tourmente

C’est à ce moment-là que les policiers découvriront à qui ils venaient d’avoir affaire. Très vite, la personne au volant sera alors identifiée puis jugée, un an après les faits. Des faits que Stéphane P. refuse par ailleurs de reconnaitre, affirmant ne pas avoir remarqué qu’il avait été pris en poursuite par des policiers. Une version des faits balayées d’un revers de la main par les policiers, qui ont affirmé que l’individu a pu les regarder avant de prendre la fuite.

Un procès en appel est annoncé

L’avocat du suspect lui, affirme que son client était dans son bon droit. Dans l’idée, celui-ci tentait de rentrer chez lui au plus vite afin de préparer ses affaires en vue de repartir dès le lendemain pour un voyage présidentiel. S’il reconnaît avoir abusé du gyrophare, le gendarme affirme avoir payé puisqu’il a été sanctionné et suspendu. Aujourd’hui cependant, il a repris ses activités et continue de conduire pour le président de la République.