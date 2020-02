L’engagement de la Turquie en Libye n’avait pas reçu l’adhésion de tout le parlement turc. Des membres du parti CHP social-démocrate, parti d’opposition représenté au parlement avaient voté contre cette expédition. La mort la semaine dernière de deux militaires turcs a apporté de l’eau au moulin de ces opposants dont le principal leader Kemal Kiliçdaroglu demande des comptes au président Erdogan.

La nouvelle de la mort des militaires turcs en Libye avaient d’abord été annoncée par le président Erdogan qui avait parlé de la mort de quelques martyrs tombés en Libye sans y apporter plus de détails et autres précisions la semaine dernière. Mais dans la presse de l’opposition, notamment dans le journal nationaliste Yeniçag, l’information avait fuité avec plus de précision. Le quotidien signalait le weekend dernier la disparition de deux militaires qui seraient tous deux des gradés de l’armée : un colonel et un autre gradé de l’armée turque.

La nouvelle avait fait l’effet d’une gifle et les comptes Twitter des deux journalistes ayant porté l’information avaient été piratés. L’information avait aussitôt été effacée du site de Yeniçag sans davantage de commentaires sur la mort supposée des deux gradés, jusqu’à ce mardi. Ce mardi, c’est le président Recep Tayyip Erdogan lui-même qui a apporté la triste nouvelle de la mort de deux martyrs en Libye.

Que va en faire monsieur Kemal ?

«Deux martyrs» sont donc tombés en Libye, a annoncé le président turc Erdogan, alors que d’habitude, ce genre d’information est annoncée par Le ministère de la Défense qui n’a pas abordé la question jusqu’ici. Et faisant allusion au chef de l’opposition qui réclamait des comptes par rapport aux turcs en Libye, Erdogan avait déclaré : «J’ai donné le chiffre. Maintenant, que va en faire monsieur Kemal ?»

Ce qu’il va en faire, Kemal Kiliçdaroglu n’a pas attendu longtemps pour le montrer à Erdogan. Il n’a donc pas tardé à répondre au président Erdogan. « Que se passe-t-il en Libye ? Vous devez nous le dire », a encore questionné Kemal Kiliçdaroglu alors qu’il se prononçait face à son groupe parlementaire. Kemal Kiliçdaroglu a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de se servir de l’armée turque ainsi que d’une armée de palais et de camoufler la vérité sur le sort des soldats turcs en Libye à la représentation nationale. Erdogan n’est donc pas au bout de ses peines avec l’opposition turque.