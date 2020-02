Joueur de football hors pair, entraîneur à succès, Zinedine Zidane aurait-il plus de problèmes lorsque vient le temps de conduire ? En effet, le coach français a récemment eu un petit accident de voiture, entrant dans la voiture d’un certain Ignacio Fernandez alors que ce dernier se trouvait juste en face de lui.

L’histoire elle, prête à sourire. En effet, nous sommes samedi, du côté de la zone de Valdebebas en banlieue madrilène, lorsqu’une voiture de luxe vient percuter Ignacio Fernandez par l’arrière. Surpris, ce dernier sort et découvrira que le chauffard n’est autre que Zinedine Zidane, le coach du Real de Madrid. Amusée, la victime lance alors qu’il aurait adoré rencontrer Zizou, mais dans d’autres circonstances, peut-être un peu moins problématiques.

Un chauffard nommé Zidane

Face au risque de voir la presse madrilène et la foule se masser autour d’eux, Zidane demande alors à son nouvel ami s’il accepterait de régler ce différend par téléphone. Une demande acceptée par Ignacio Fernandez qui, avant de voir son idole partir, lui demandera un selfie. Une proposition à laquelle Zidane n’a pas pu dire non. Quelques jours plus tard, c’est via l’une de ses assistantes que Zidane entrera en contact avec Fernandez afin de le remercier.

En effet, ce dernier ne s’est pas agacé et n’a pas voulu en faire trop à la vue du pedigree de son interlocuteur. Ne demandant pas d’autographe ou de places pour le prochain match de Madrid à Bernabeu, Ignacio Fernandez est donc entré dans les petits papiers du coach français. L’affaire s’est donc bien terminée puisque les deux hommes ont pu régler leur petit différend. Une rencontre qu’Ignacio n’est probablement pas prêt d’oublier.