Algérie vs Maroc: le duel se poursuit devant la FIFA 

Photo Unsplash

Alors qu’il y a quelques semaines, un match de football opposant le RS Berkane à l’USM Alger était arrêté, à cause d’un maillot. En effet, l’équipe marocaine portait sa tunique classique, avec une carte du pays, dans lequel on pouvait voir le Sahara occidental, que Rabat estime lui appartenir.

Pour autant, la région est actuellement en proie à des tensions, des rebelles séparatistes du Front Polisario, souhaitant sa pleine autonomie. Une vision partagée par l’Algérie qui soutient ouvertement ce groupe très actif dans la région. Problème, le sujet du football s’apprête à revenir sur le devant de la scène puisqu’une nouvelle fois, des tensions pourraient bien éclater entre les deux pays, toujours à cause d’un maillot porté.

Publicité

La carte de la discorde

Le match opposant l’équipe féminine du Maroc de football des U17 et celle de l’Algérie et comptant dans les éliminatoires à la Coupe du Monde pourrait être annulé. En effet, il est tout à fait possible que l’équipe nationale marocaine présente son maillot officiel, avec cette même carte de la discorde. Et pour éviter qu’un nouveau drame footballistique ne se déroule, l’Algérie a décidé de prendre les devants.

Un émissaire algérien a ainsi été envoyé à la Fédération internationale de football (FIFA) dans le but de mettre en garde, de façon à ce que cette situation ne se déroule à nouveau. Mais techniquement, rien n’empêche l’équipe marocaine d’utiliser le maillot classique, avec la carte dessinée dessus, intégrant le Sahara. Une situation qui pourrait ainsi mener à un nouveau clash.

Suspense autour de la rencontre du 17 mai

Au point que le match soit annulé ? L’Algérie ne semble pas vouloir accepter le fait que ce maillot soit effectivement porté. Ainsi, malgré les sanctions imposées à la fédération algérienne de football suite à l’épisode du match USM Alger – Renaissance de Berkane, il est tout à fait possible que le match retour, supposé se tenir le 17 mai prochain en Algérie, n’ait finalement pas lieu.