Selon les spécialistes de l’économie mondiale, l’Éthiopie possède l’un des secteurs économiques les plus compétitifs du continent africain. Ce pays est à la pointe dans de nombreux domaines tels que celui de la navigation aérienne avec son fleuron Ethiopian Airlines, ou encore le tourisme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prévu dans son programme de libéraliser l’économie éthiopienne pour la rendre encore plus attractive dans le but de développer d’autres secteurs qui pourraient rapporter des capitaux au pays.

C’est dans ce contexte, que le milliardaire zimbabwéen Strive Masiyiwa, propriétaire du groupe de télécoms Econet a décidé d’investir en Éthiopie et se placer en bonne position au sein d’un secteur toujours embryonnaire qui compte un gigantesque marché de consommateurs. Il faut dire que c’est la compagnie nationale Ethiopian Télécommunications Corps qui avait le monopole en matière de livraison de services de communication mobile et internet.

Une première en Ethiopie

Le taux de pénétration des données et d’accès à Internet reste faible en Éthiopie, d’autres opérateurs tels que Orange SA, MTN Group et Vodacom Group avaient entamé des démarches pour se positionner sur le marché éthiopien. Le groupe Econet du Zimbabwéen Strive Masiyiwa est présent dans de nombreux pays de l’Afrique Australe et du Sud et intervient aussi en Europe et en Amérique du Sud. Sa future implantation en Éthiopie marque un tournant pour le pays qui ouvre pour la première fois son secteur de la télécommunication à un investisseur étranger.