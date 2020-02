Le célèbre activiste béninois Kemi Seba est en colère. Dans une vidéo diffusée sur la toile, il a tenu à expliquer la situation et donner plus d’informations sur son dernier voyage au Sénégal; voyage qui a finalement tourné court puisqu’il a été expulsé du pays manu militari. Pourquoi Kemi Seba s’est-il rendu au Sénégal alors qu’il a été expulsé ll y a quelques années ?

Cette question était sur toutes les lèvres après l’annonce de son arrestation au pays dit de la Teranga (ndlr de l’hospitalité). L’activiste a tenu à expliquer sa décision de se rendre au Sénégal pour que les africains, y compris ses détracteurs, aient la bonne information, dénonçant la campagne de désinformation initiée au Sénégal. Ainsi il affirme avoir voulu s’y rendre pour assister à son procès tout le contraire de ce que les médias sénégalais affirmaient selon lui : qu’il fuyait ses responsabilités.

Youssou N’dour et les forces de l’ordre sénégalaises pointés du doigt

Parlant de médias, il s’en est pris à la star de la musique sénégalaise, Youssou N’dour, ancien ministre et proche du président Macky Sall. Pour lui, les médias appartenant à M. N’dour sont dans une démarche de mensonge systématique sur sa personne, et ce rien que pour plaire au président sénégalais. Outre cette dénonciation, il a raconté les conditions dans lesquelles il a été accueilli au Sénégal.

Violenté par les forces de l’ordre, étranglé et traîné selon lui, il affirme n’avoir pas eu accès à son avocat ni à ses droits élémentaires notamment la possibilité de joindre sa famille. Finalement expulsé vers la Belgique, il ne renonce pas pour autant à son combat, et appelle ses soutiens à rester mobiliser pour la cause africaine.