Depuis août 2019, le Nigéria, poids lourd de l’économie ouest-africaine a pris la décision de fermer ses frontières terrestres au commerce de marchandises. Les premières autorités du pays ont pris cette décision avec pour objectif de mettre fin à la contrebande d’un certain nombre de produits (Riz, poulets surgelés) venant notamment du Bénin. Cette décision du Nigéria a fortement impacté les échanges commerciaux avec plusieurs pays frontaliers du Nigéria.

Pour statuer sur cette situation délicate, les pays membres de la CEDEAO ont tenu un sommet ce samedi 15 février pour trouver des pistes de solutions qui vont permettre de faire face à la décision nigériane de fermer ses frontières. La réunion a rassemblé les ministres des affaires étrangères et du commerce de la zone CEDEAO.

La CEDEAO tire la sonnette d’alarme

Les participants à la rencontre ont exprimé leur inquiétude face à la décision du Nigéria qui met à mal la libre circulation des personnes et des biens, qui est l’un des fondements essentiels qui réagissent l’institution sous-régionale qu’est la CEDEAO. ” La fermeture des frontières terrestres du Nigéria aux marchandises est très préoccupante. Cette rencontre doit proposer des solutions réalistes et applicables à court terme.” a indiqué Salou Djibo, l’un des représentants du Niger au sommet de Ouagadougou.

Ce dernier ajoutera par la suite que la fermeture des frontières par le Nigéria ne respecte en aucun cas les traités commerciaux et de libre circulation signés par le Nigéria dans le cadre de la CEDEAO. L’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a pour sa part indiqué qu’il faut impérieusement trouver des solutions idoines dans le but de faire face aux répercussions de la fermeture des frontières terrestres aux marchandises entre le Niger, le Nigeria et le Bénin.