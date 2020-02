Plus de six mois que ça dure. La fermeture des frontières nigérianes est un sujet de préoccupation pour les chefs d’Etat de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Ils ont d’ailleurs délégué le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour résoudre cette crise. Mais pour l’instant, c’est le statu quo.

Le Nigéria dans le même temps se satisfait des retombées positives de sa mesure. Muhammadu Buhari a récemment dit au président Burkinabé qui était allé lui rendre visite à Abuja, que la fermeture des frontières a fait baisser l’entrée des armes et des munitions illégales dans le pays, et permis aux agriculteurs nigérians d’écouler leurs produits notamment le riz. La fermeture des frontières a-t-elle donc mis à mal la contrebande ?.

La mesure va renforcer la contrebande

En tout cas, selon le docteur en histoire contemporaine et spécialiste des frontières, Moïse Mensah Mètodjo, « la fermeture des frontières entre le Nigéria et le Bénin n’empêche pas le contournement des points de contrôle. Elle va plutôt renforcer la contrebande » estime l’intéressé qui était interrogé par le journal L’Evènement Précis. Il explique que la frontière est une institution juridique et sociale.

« Elle crée en quelque sorte une discontinuité spatiale dans le paysage. Mais elle reste une institution humaine et les populations peuvent choisir de respecter ou de contrevenir à cette institution humaine ». Donc les populations peuvent tranquillement se passer de cette ligne, pense le docteur Moïse Mensah.

C’est après son coup d’Etat contre Shéhu Shagari

Il rappelle par ailleurs que le président Buhari n’est pas à son premier coup d’essai en matière de fermeture des frontières. En 1983, suite à son coup d’Etat contre Shéhu Shagari, il avait déjà fermé les frontières du pays. « A cette époque , la situation était beaucoup plus compliquée qu’aujourd’hui puisque non seulement les frontières ont été fermées , mais il y avait aussi le rapatriement des Béninois vivant au Nigéria. Ils étaient plus de 100 mille à l’époque. Il y avait un cortège incessant des véhicules quittant le Nigéria pour le Bénin » se souvient-il