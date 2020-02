Les candidats retenus pour la deuxième campagne d’inscription au fichier d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaine des dépenses publiques ont subi le test psychotechnique ce samedi 1er février au Lycée technique Coulibaly de Cotonou.

Dans l’optique de constituer un fichier d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaine des dépenses publiques, le gouvernement béninois a lancé des campagnes d’inscription. Après la première, la seconde a été lancée depuis quelque temps. Les 275 candidats retenus pour cette deuxième campagne ont pris part, dans la matinée de ce samedi 1er février 2020, au test psychotechnique prévu par la procédure de sélection.

Le Comité technique mis en place pour la constitution de ce fichier national a enregistré au départ 894 candidatures en ligne dont 536 ont été confirmées par le dépôt de dossiers physiques. A l’issue de l’étude des 536 dossiers, 275 candidats ont été retenus pour le test psychotechnique. Les quatre postes concernés sont le poste de directeur de l’Administration et des finances, celui de directeur des Systèmes d’information, celui de Spécialiste des marchés publics et le poste de Gestionnaire des projets.

Promotion des cadres compétents

A en croire ministre du Travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys, l’initiative découle de la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon de promouvoir les cadres compétents aux postes de responsabilité. Le constat fait par le président de la République est la politique prend le pas sur la compétence dans les nominations aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Et pour la ministre, il était important de mettre de l’ordre. C’est pourquoi depuis près de deux ans, un cadre juridique a été mis en place pour constituer un fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

A l’issue de la première campagne, plus de soixante personnes ont été retenues et, d’après Adidjatou Mathys, beaucoup sont déjà déployés à des postes de responsabilité. Elle apprend que c’est suite à la demande des ministres et des présidents des institutions que cette deuxième campagne est lancée en vue de fournir des cadres compétents pour d’autres charges dans la République. La date et le lieu des entretiens individuels prévus par la procédure de sélection vont être communiqués aux candidats.