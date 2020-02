Une décision qui fait date. En effet, face à la résurgence des actes racistes et homophobes dans les stades de football, le club de Chelsea a confirmé mardi dans la journée, avoir exclu quelques supporteurs de Manchester United à l’occasion du match opposant les deux équipes, lundi soir, match remporté par les Red Devils, deux buts à zéro.

En Angleterre, on ne rigole pas avec la discrimination dans les stades. Mardi, dans la journée, le club de Chelsea a ainsi affirmé que plusieurs supporteurs de Manchester United ont entonné des chants homophobes qualifiés d’inacceptables, lors de la rencontre opposant les deux équipes. De fait, ces supporteurs ont été interdits d’entrer dans le stade de Stamford Bridge. En outre, d’autres fans de Manchester United se sont fait remarquer lors de la rencontre avant, eux aussi, d’être exclus.

Chelsea décide de sévir contre les discriminations

Dans son communiqué de presse, le club londonien ajoute que ce genre de comportement ne serait plus accepté dans l’enceinte du stade et que, fans de Chelsea comme fans de n’importe quelle équipe en visite, les personnes reconnues coupables d’insultes et chants discriminatoires seront exclus d’office. À ce titre, les supporteurs de United ont tous été identifiés et aucun de ces fans de football ne pourra remettre le pied à Stamford Bridge. Leurs coordonnées ont également été transmises au club de Manchester United.

Une décision qui pourrait bien inspirer les clubs italiens et portugais, puisque les actes discriminatoires se développent assez rapidement dans les stades de football. Récemment, le joueur du FC Porto, Moussa Marega a ainsi inscrit le but du 2-1 pour son équipe de Porto avant de quitter précipitamment la pelouse, victime d’insultes racistes proférées par les supporteurs de son ancien club, Guimarães. L’affaire a d’ailleurs fait le tour du monde, tant la colère du joueur était palpable.