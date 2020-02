Benjamin Griveaux aura vécu l’enfer. Les jours qui ont suivi l’annonce par lui-même du retrait de sa candidature à la mairie de Paris ont été pour l’homme un véritable calvaire. Car il avait l’avantage d’être le candidat du pouvoir en place et chantait à qui voulait l’entendre qu’il avait le soutien du président Macron. Mais voilà : une vidéo à caractère pornographique viendra tout remettre en cause.

Le 14 février, Benjamin Griveaux annonçait publiquement son retrait de la mairie de Paris. Ce que le grand public ignore c’est comment l’ex candidat a vécu les premiers jours de son retrait forcé de la candidature de Paris. C’est dans Paris Match, que les lecteurs découvriront comment se sont passés les premiers jours de cet retrait. « L’ancien porte-parole du gouvernement a vécu deux jours de larmes et de colère contre lui et ceux qui l’ont piégé, mais il se veut combatif ce mardi », révèle le magazine.

Piotr Pavlenski, tout surpris d’être libre

La vidéo qui est à l’origine de l’affaire a été divulguée par Piotr Pavlenski, un activiste russe qui reconnait avoir rendu publiques ces vidéos qui étaient destinées à sa compagne Alexandra de Taddeo. Cette dernière est mise en examen ce mardi pour «atteinte à l’intimité de la vie privée » et « diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même». Elle est placée sous contrôle judiciaire et a l’interdiction d’entrer en contact avec son compagnon.

Son compagnon Piotr Pavlenski a été libéré contre toute attente. Il est tout surpris de se retrouver libre et dit être prêts continuer avec son action de porno politique et disposé à rendre publiques d’autres vidéos de personnalités publiques. En attendant, Benjamin Griveaux reste très discret et se montre peu depuis son retrait de la course à la mairie de Paris.