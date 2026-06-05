Matchs annulés, dignité bafouée : la RDC devrait-elle renoncer à sa préparation avant le Mondial ?

Le 2 juin 2026, le maire de La Línea de la Concepción, Juan Franco, a signé un décret interdisant la tenue du match amical prévu le 9 juin entre la République démocratique du Congo et le Chili dans cette commune andalouse de 65 000 habitants. Motif invoqué : les risques sanitaires liés à l’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC depuis la confirmation officielle de l’outbreak par le gouvernement congolais le 15 mai 2026.

La décision repose sur un avis du service de santé municipal, qui a formellement déconseillé l’organisation de la rencontre. Aucun cas d’Ebola n’a été signalé en Espagne. Les joueurs des Léopards sont pourtant rassemblés en Belgique depuis le 25 mai, après que la sélection a transféré son stage de préparation hors de Kinshasa précisément pour répondre aux exigences sanitaires internationales.

Une préparation sabotée avant même le coup d’envoi

Le match contre le Chili devait constituer le deuxième amical européen de la RDC avant son entrée en lice au Mondial 2026. Le premier, face au Danemark à Liège le 3 juin, s’est tenu sans incident. C’est uniquement sur le sol espagnol que l’interdiction a frappé — décision prise unilatéralement par un édile municipal, sans coordination avec les autorités nationales espagnoles ni la FIFA.

Le ministre congolais des Sports, Didier Budimbu, a qualifié la mesure de « décision disproportionnée », rappelant que les joueurs évoluent en Europe depuis plus de dix jours. Le sélectionneur français Sébastien Desabre s’est montré pragmatique, évoquant la possibilité de trouver un autre stade ou de jouer à huis clos pour maintenir la rencontre.

Un isolement croissant à l’approche du Mondial

La décision espagnole n’est pas isolée. La Maison Blanche a exigé que la sélection congolaise s’isole dans une bulle sanitaire de 21 jours avant d’entrer sur le territoire américain pour disputer le Mondial. Trois compagnies aériennes mexicaines ont annoncé des restrictions pour les voyageurs en provenance des pays africains touchés par le virus.

La RDC disputera son premier Mondial depuis 1974 — l’année où le pays, alors appelé Zaïre, avait foulé pour la dernière fois une pelouse de Coupe du monde. Les Léopards sont versés dans le groupe K, face au Portugal, à la Colombie et à l’Ouzbékistan, avec une entrée en lice fixée au 11 juin 2026.