La police nationale de la Drône a alerté sur la circulation de billets contrefaits dans le commerce. Par une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg, elle a donné des précisions sur ce phénomène qui est en plein expansion en France. A en croire les informations qui ont été publiées, ces billets seraient mis en vente sur internet et sont appelés «billets de cinéma». Ils sont en réalité édités pour servir au milieu du spectacle et divertissement.

Ce sont essentiellement des billets de 10, 20 et 50 euros. Ils présentent les mêmes caractéristiques que les billets normaux et peuvent facilement tromper la vigilance des usagers en cas d’inattention. Ce fut une occasion pour la police de donner quelques indications pour distinguer ces faux billets des vrais qui sont de plus fréquents dans le commerce.

Plusieurs commerçants en sont victimes à Valence

« Le papier est quelconque, sans relief, et le billet ne présente pas les signes de sécurité habituels (hologrammes, relief, réaction aux ultraviolets, même numéro de série… ) », précise notamment le communiqué de la police nationale de la Drône.

Sur ces billets, l’inscription «movie money» en guise de signature sous le drapeau européen, le mot PROP ou PROP COPY (accessoire), ou encore l’avertissement en marge du billet » sont perceptibles. Ces dernières semaines, plusieurs commerçants ont été victimes de cette arnaque à Valence.