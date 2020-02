Alors qu’il a déposé plainte contre X, l’ancien candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, espère probablement que toute la lumière soit faite autour de son affaire. Pour rappel, certaines de ses vidéos intimes ont été dévoilée sur le net, l’obligeant à s’expliquer face à la presse et à annoncer son retrait des prochaines municipales.

Revendiquée par l’artiste et activiste russe Piotr Pavlenski, la diffusion de ces vidéos intimes a eu d’incroyables répercussions sur le monde politique. Mais qu’elles étaient les réelles intentions de l’artiste. Souhaitait-il vraiment dénoncer Griveaux et, comme il le dit, dénoncer plus globalement une classe politique qu’il estime être hypocrite, s’agissait-il d’un complot ou bien d’un acte de jalousie ?

La compagne de Pavlenski a reçu les vidéos

La question reste entière d’autant qu’il apparaît désormais clair qu’en 2018, les vidéos tournées par Griveaux, ont été envoyées à l’actuelle compagne de Pavlenski. Âgée de 29 ans, cette française originaire de Metz aurait ainsi reçu les images de l’ancien porte-parole du gouvernement. Reste toutefois à définir si elle a elle-même décidé de dévoiler ces vidéos à son compagnon ou si elle a été victime d’un piratage de ses comptes et réseaux sociaux.

Arrêtée, elle a été placée en garde à vue et devra répondre aux accusations portées à son encontre. Le retrait de la course à la mairie de Paris de Griveaux lui, plonge LREM dans l’embarras total. Aujourd’hui, le parti va devoir rapidement trouver un remplaçant à celui qui avait obtenu l’investiture au nez et à la barbe de Cédric Villani.