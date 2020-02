Un braqueur a été abattu vendredi soir par la police à Marseille dans la cité des Marronniers après une course poursuite. Une cité des Marronniers très tendue depuis ce vendredi soir. Après avoir braqué un magasin Lidl dans la cité phocéenne, les trois indélicats ont pris la fuite. Malheureusement pour eux, ils ont été pris en chasse par les éléments de la Brigade anticriminelle (BAC). S’est alors ensuivie une course poursuite dans la ville de Marseille.

Une course poursuite qui mènera les trois braqueurs et leurs poursuivants de la BAC dans la cité de Marronniers à Saint-Barthélemy. Acculés, les braqueurs durent arrêter leur véhicule. Mais l’un deux eut la mauvaise idée de sortir un fusil et de mettre en joue les policiers. Une idée bien malheureuse car la réaction d’un des policiers fut rapide et précise.

Un braqueur mort et deux autres interpellés

Le policier tira à deux reprises avec son arme de service sur le braqueur qui les mettait en joue. Deux tirs qui firent mouche car le bandit fut mortellement atteint. Transporté à l’hôpital, il ne pourra malheureusement pas être sauvé et mourra dans la soirée des suites de ses blessures. Ses deux complices ont été arrêtés. Très connus des forces de l’ordre, ils sont âgés de la vingtaine et passeront un moment derrière les barreaux.