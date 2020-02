Une présentation qui ne passe pas du tout. En effet, au cours de l’émission “Le Club Le Chatelier“, diffusée sur LCI, l’avocat pénaliste Yassine Bouzrou, nouveau conseil du dissident russe Piotr Pavlenski, a été moqué. Affublé d’un bonnet d’âne au cours de sa présentation, celui-ci a été raillé par les intervenants.

Résultat, outre la polémique ayant suivi cette sortie plus que maladroite, le Conseil national des barreaux a confirmé ce 20 février avoir déposé plainte auprès du CSA, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, contre l’émission et, par ricochet, la chaîne. Une annonce qui intervient quelques heures seulement après la nomination de Me Bouzrou comme pénaliste en charge de Pavlenski dans l’affaire le liant à l’ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dont il a dévoilé sur internet quelques-unes des vidéos intimes.

Yassine Bouzrou, un avocat moqué en plein direct

La séquence elle, a très vite été pointée du doigt par le Conseil et notamment par sa présidente, Christiane Féral-Schuhl, qui n’a pas hésité à la qualifier de dégradante. En effet, cette dernière n’a pas hésité à rappeler le parcours de Yassine Bouzrou, impliqué dans les dossiers Lactalis, Adama Traoré et conseil de parties civiles dans l’affaire du crash du vol Rio-Paris, ajoutant au passage qu’un avocat ne se définissait pas par son parcours scolaire. Un curriculum qui force le respect même si, du côté de LCI, les journalistes invités en plateau ont tenu à rappeler le parcours scolaire peu banal de l’avocat, qui a été obligé de quitter trois établissements au cours de sa jeunesse. Son portrait se terminera par une illustration de l’avocat, bonnet d’âne sur la tête.

La chaîne présente ses excuses

Face au buzz, la présentatrice de l’émission, Valentine Desjeunes, a dès le lendemain décidé de prendre la parole afin de présenter publiquement ses excuses à l’avocat. Affirmant qu’il n’y avait nullement intention de nuire, celle-ci a reconnu des illustrations déplacées. Elle terminera sa prise de parole en affirmant que les journalistes souhaitaient simplement reprendre et revoir le parcours atypique de cet avocat. Des excuses corroborées par Valérie Nataf, directrice de rédaction de LCI, qui a elle aussi évoqué sur Twitter, une présentation maladroite.