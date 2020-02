Le président français n’a pas hésité à reprendre sans porter de gants un étudiant alors qu’il inaugurait le salon de l’agriculture. Le jeune étudiant avait interpellé en effet l’actuel locataire de l’Elysée sur la réforme des aides personnalisées au logement (APL). La séquence de la vidéo diffusée par BFMTV montre le président français, en train de recadrer très sèchement le jeune qui n’avait pas pu donner une réponse à la question du président.

“Avant de parler, allez travailler…”

Le chef de l’Etat lui demandait notamment le montant auquel s’élevait sa sécurité sociale étudiante il y a quelques années. Mais la réponse de ce dernier a été : « J’ai oublié ». Il n’en fallait pas plus pour qu’Emmanuel Macron lui fasse des rappels assez secs. « D’accord… Mais ok… Combien je vous ai fait économiser ? Alors avant de parler, allez travailler un petit peu et venez me revoir. On vous aide et j’ai baissé la sécurité sociale étudiante de 100€ par an alors ne venez pas me mettre les 5€ en face », a lancé le président français à l’endroit du jeune homme.

« Vous voyez bien qu’à force de dire tout et n’importe quoi, ça ne marche pas. », a-t-il ajouté dans la vidéo face à l’étudiant. Notons que la réforme du président qui a motivé la réaction de l’étudiant a pénalisé un nombre non négligeable d’étudiants. Il s’agit de la baisse des APL de cinq euros.