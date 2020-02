Le prédécesseur de François Hollande à l’Elysée aurait essayé de parler des aventures extra-conjugales de ce dernier à des journalistes. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ces deux journalistes du « Monde » ont profité de leur passage sur l’émission « Ça fait du bien » du mardi 11 février sur Europe 1 pour revenir sur les échanges qu’ils ont eu avec Nicolas Sarkozy.

Cette sortie médiatique s’inscrit en effet dans le cadre de la sortie de leur livre Apocalypse Now, les années Fillon. On retient des confidences qui ont été faites par les journalistes que l’ancien patron de l’Elysée avait été le premier à donner l’alerte sur les actes d’infidélité que posait son successeur. « On va voir Nicolas Sarkozy dans ses bureaux, on se fait engueuler pendant une demi-heure, c’est toujours très violent », avait indiqué l’un d’entre eux.

“Vous devriez vous intéresser à François Hollande”

Il poursuit en affirmant que les hommes des médias devraient mener des investigations sur François Hollande parce qu’il aurait pris l’habitude de sortir à moto pour aller rencontrer sa nouvelle conquête. « Puis à un moment donné il nous dit : ‘Vous devriez vous intéresser à François Hollande. Il paraît qu’il sort de l’Élysée voir sa bonne amie en scooter… très régulièrement’ ! Et paf, trois mois plus tard ça sort dans Closer », avaient-ils ajouté.

Cette affaire avait effectivement fait de grands bruits en France et au-delà des frontières françaises. Elle avait entraîné la rupture entre le président d’alors et sa compagne Valérie Trierweiler. Quant aux deux amants, la situation a plutôt été une opportunité pour eux de rendre publique leur relation. Julie Gayet, la fameuse amie secrète de François Hollande est demeurée sa compagne jusqu’à nos jours.