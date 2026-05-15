Portugal : Roberto Martínez justifie le maintien de Cristiano Ronaldo à 41 ans avant le Mondial 2026

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, Roberto Martínez a réaffirmé que la place de Cristiano Ronaldo en sélection dépend uniquement de ses performances actuelles. Le sélectionneur du Portugal s’est exprimé avant la publication de la liste des joueurs convoqués pour le tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans un entretien accordé à Reuters, le technicien espagnol a écarté l’idée d’un traitement particulier pour son capitaine, qui a fêté ses 41 ans en février. « L’âge n’est qu’un chiffre », a-t-il déclaré, en expliquant que tous les internationaux portugais sont évalués selon ce qu’ils apportent sur le terrain et au sein du groupe.

Des statistiques toujours solides sous Roberto Martínez

Depuis l’arrivée de Roberto Martínez à la tête de la sélection portugaise en janvier 2023, Cristiano Ronaldo a conservé un rôle central. L’attaquant d’Al-Nassr FC totalise 25 buts en 30 sélections sous les ordres du sélectionneur espagnol, des chiffres qui alimentent les arguments en faveur de sa présence au Mondial.

Le coach portugais a également indiqué que le football moderne permet de répartir plus finement les responsabilités entre les joueurs expérimentés et les plus jeunes. Selon lui, Cristiano Ronaldo a toujours accepté les missions qui lui ont été confiées avec la sélection.

Un record historique en ligne de mire

Déjà meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales avec 143 réalisations sous le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait encore enrichir son palmarès personnel en 2026.

S’il figure dans la liste finale, l’ancien joueur du Real Madrid CF, de Manchester United FC et de Juventus FC deviendra le premier footballeur à participer à six Coupes du monde. Sa première apparition dans la compétition remonte à l’édition 2006 en Allemagne. La Fédération portugaise doit dévoiler mardi la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin.