Redouane Ikil ne sévira plus. En effet, ce braqueur franco-algérien a été arrêté dimanche dernier, du côté d’Oran, en Algérie. Une sacrée prise pour la justice, puisque ce dernier a été condamné le 6 juillet dernier, en appel, à une peine de 18 années de prison pour séquestration ainsi que pour extorsion de fonds.

Ancien directeur d’un poste de Toulouse, Ikil est connu pour avoir braqué pas moins de deux agences dans cette même ville. Des braquages relativement violents, qui prennent donc officiellement fin à la suite de cette interpellation. En effet, les victimes présentes ce jour-là ont toujours pointé du doigt le départ précipité du malfrat, affirmant avoir du mal à vivre en sachant qu’il se trouvait dans la nature. Aujourd’hui, justice sera donc rendue pour ces personnes.

Redouane Ikil, deux braquages très violents

Un moindre mal pour elles, quand on sait qu’au dernier jour de son procès, où il comparaissait libre, Redouane Ikil a pris la poudre d’escampette alors que l’avocat général réclamait une peine de 30 ans de prison, estimant qu’en plus d’être braqueur, ce dernier avait joué le rôle de recruteur afin de mener à bien sa petite entreprise. Une demande de mandat d’arrêt a très vite été déposée par la cour de justice au moment du départ d’Ikil.

Une peine de 18 ans de prison, confirmée en appel

Problème, Ikil a toujours clamé son innocence et n’a jamais été mis en cause par Fabien Djetcha, autre malfrat arrêté et jugé en appel. La justice a toutefois estimé que les preuves étaient suffisantes afin de l’incriminer. En tout et pour tout, les braqueurs, entre 10 et 15, sont repartis avec la somme de 362 000 €, dérobée dans une seule des deux agences. En outre, une postière a été enlevée avant d’être aspergée de liquide inflammable. Le second braquage s’est déroulé de la même manière avec la séquestration d’une caissière de la Poste, directement chez elle.