Des tomates françaises, touchées par un étrange virus ? En effet, le ministère de l’Agriculture a confirmé dans un communiqué qu’une serre du Finistère était soupçonnée d’avoir été touchée par le “Tomato Brown Rugose Fruit Virus”, également appelé ToBRFV. Des examens sont actuellement en cours.

D’ici à ce que les premiers résultats tombent, les autorités ont décidé de place l’exploitation sous séquestre. Les deux serres directement pointées du doigt elles, sont également interdites d’accès. Dans le cas où les experts et scientifiques viendraient confirmer que les plants ont été touchés par le ToBRFV, les serres contaminées seraient détruites dans l’immédiat afin d’empêcher le virus de se propager.

Les tomates françaises, touchées par un drôle de virus ?

Très rapide dans sa propagation, cette maladie de la tomate peut toucher jusque 100% des plants sur un seul et même site, ce qui le rend difficilement contrôlable. À ce titre, agriculteurs et autorités se doivent de constamment garder l’œil ouvert. Autre point négatif, le virus peut survivre à l’air libre durant une longue période. Seule bonne nouvelle, le fait qu’il soit totalement inoffensif pour l’homme et donc, le consommateur.

La filière s’attend au pire

Apparu en 2014 en Israël, le ToBRFV a disparu des radars avant de revenir sur le devant de la scène dans des productions situées au Mexique ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne et enfin en Italie. L’année d’après, c’est en Grèce, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas qu’il sera ensuite détecté. En France, la tomate est le légume le plus consommé par tête, avec 13,9 kilos par an et par foyer, en moyenne. Les conséquences économiques pourraient donc être dramatiques pour les producteurs qui, en cas de pandémie, n’assureraient pas la production et pourraient être amenés à perdre d’importantes entrées d’argent.