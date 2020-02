Le trafic d’héroïne se conjugue désormais au troisième âge. Et ce n’est pas la police de Rennes qui dira le contraire. Les forces de sécurité de la ville ont appréhendé un trafiquant de la substance interdite âgé de 72 ans ! Un papy qui ne daignait pas vendre l’héroïne dans un réseau vieux de près d’un an.

Les policiers rennais ont été mis sur la piste de vieil homme depuis le mois d’octobre et ont mis en place un dispositif de surveillance du vieux trafiquant. Le “papy trafiquant” avait un réseau d’une bonne vingtaine de clients réguliers qu’il fournissait en cocaïne. Les rendez-vous étaient généralement pris dans des bars PMU de la ville.

Bien connu des services de sécurité

Le vieil homme a été appréhendé en compagnie d’un compère âgé de la cinquantaine. Les deux acolytes sont d’origine albanaise. Le papy et le non moins papy entretenaient leur trafic depuis plusieurs mois. Le papy a été mis en garde à vue depuis mardi et devrait être entendu par le juge.

Le complice du vieux est un repris de justice déjà condamné à quatre ans et demi de prison pour d’autres affaires. il a donc été directement conduit en prison et fera l’objet d’une convocation devant le juge. Le papy est aussi bien connu de la justice pour d’autres affaires.