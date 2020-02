Les hommes politiques français sont-ils des prédateurs sexuels ? C’est ce qu’on pourrait croire au vu des derniers développements de l’actualité politique en France. Il y a effet quelques temps que la vie privée du pro-macron Benjamin Griveaux avait été étalée sur les réseaux sociaux, par la publication d’images et de messages à caractère privé.

Il avait retiré sa candidature aux municipales

Cela avait amené ce candidat de la République en marche (LREM), à la mairie de Paris à renoncer le vendredi dernier, à la course aux municipales. La question a servi de sujet de discussion dans l’émission de télévision française, Touche pas à mon poste. Elle avait appel à deux intervenants à savoir Christophe Combarieu, journaliste et Laurence Sailliet, ancien porte-parole des Républicains, pour parler de la libido des politiques.

Une animatrice draguée par François Fillon

Au cours des échanges, la bombe est venue de l’une des chroniqueuses du divertissement, Sophie Coste qui a dit avoir été ouvertement draguée par l’ancien ministre François Fillon. L’animatrice de radio française a déclaré que l’ancien candidat à la présidentielle, l’avait draguée au moment où elle amenait son enfant au spectacle de son école.

« Il était à côté de sa femme, et je sais que Pénélope avait l’oeil sur le dossier, et il me regardait avec beaucoup, beaucoup d’insistance. Je ne peux pas me prononcer parce que je n’y suis pas allé mais peut-être que si… » a-t-elle lâché sur le plateau de l’émission.