Avant la dernière campagne présidentielle française, François et Penelope Fillon avaient les faveurs de nombreux pronostics pour s’installer au Palais de l’Élysée. François Fillon, l’ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy caracolait dans les sondages en 2017 avant que des déboires judiciaires ne viennent anéantir toutes ses chances de devenir président.

Son épouse, Penelope, avait été visée par la justice pour de fort soupçons d’emplois présumés fictifs auprès de son époux. Il ressort que cette dernière aurait touché la somme totale d’un million d’euros durant ses années passées en tant qu’assistante parlementaire aux côtés de François Fillon.

Pour élucider cette affaire, Penelope Fillon a été mise en examen, François Fillon sera aussi entendu par la justice. Le procès du couple est prévu pour se dérouler du 24 février au 11 mars. Ils sont accusés de complicité et recel de détournement de fonds publics et de complicité et recel d’abus de biens sociaux. Malgré ce procès qui se profile à l’horizon, Penelope Fillon compte se présenter aux élections municipales à Solesmes, petite ville située dans le département de la Sarthe.

Des ambitions intactes

Depuis 2014, l’épouse de François Fillon siège au conseil municipal de la ville et elle a pour objectif de rempiler pour un nouveau mandat. La famille Fillon a un fort ancrage à Solesmes, Penelope Fillon va figurer donc sur la liste du maire sortant de la petite commune. Interrogé sur les intentions de sa compagne, François Fillon a livré ceci sur les écrans de la chaîne France 2: “Je pense que oui, elle continuera à faire ce qu’elle fait à Solesmes depuis un mandat dans la commune où l’on vit. Et qui montre que contrairement à l’image qui en a été donnée, elle est engagée dans la vie locale“