Jeudi, la ville d’Hanau en Allemagne était frappée par une tragédie. En effet, un homme a ouvert le feu à deux endroits différents de la ville, tuant neuf personnes dont plusieurs étaient d’origine kurde. Un drame que la candidate à la mairie de Paris, l’ancienne ministre Rachida Dati, a imputé à la politique migratoire menée par Angela Merkel.

Invité en ce 21 février à venir discuter des récents événements survenus non loin de Francfort, celle qui est en tête des sondages du premier tour, affirme que l’Allemagne paie le prix d’une politique migratoire laxiste. En effet, depuis 2015, Berlin a accueilli plus d’un million de migrants. Aux yeux de Rachida Dati, la corrélation entre ce constat et les derniers événements est donc criante. De droite, Rachida Dati défend une politique un peu plus ferme que celle menée par l’exécutif allemand, estimant que l’ouverture massive et accrue des frontières n’était pas sans conséquences.

Rachida Dati critique la politique de Merkel

Soucieuse de faire passer son message, celle-ci a profité de l’occasion pour tirer à boulets rouges sur ses opposantes à la mairie de Paris que sont la maire sortante Anne Hidalgo et la nouvelle intronisée, Agnès Buzyn. Selon l’ancienne garde des Sceaux, les politiques prônées par ces deux candidates exposent directement Paris. Manque d’anticipation, manque d’encadrement, à ses yeux, la capitale française n’est pas prête à accueillir des centaines de personnes dont les valeurs différeraient à celles prônées en France. « Le droit d’asile c’est l’honneur de la France mais quand ce n’est pas géré, anticipé, cadré, on en arrive à des tragédies », a-t-elle ainsi affirmé, offensive.

Paris en ligne de mire

Afin d’enfoncer le clou et de rebondir sur la tragédie, Rachida Dati termine son entretien en estimant qu’il était temps pour Paris de faire le ménage et de mieux cibler l’argent dépensé afin de subvenir aux besoins des associations œuvrant en faveur de l’intégration. Selon ses dires, beaucoup d’entre elles s’attaquent aux valeurs républicaines françaises en mettant en avant des programmes d’aides qui n’en sont finalement pas. Un discours tranchant qui aura eu le don de faire réagir sur les réseaux sociaux, alors que l’heure était encore au recueillement un peu partout dans le monde.