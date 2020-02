Le gouvernement gabonais a procédé ce mardi 18 février au lancement d’un programme de santé dont les enfants sont les principaux bénéficiaires. Ce programme dénommé «Soins médicaux initiés pour les enfants» appelés « SMILE » est la résultante d’une annonce faite par le président Ali Bongo le 31 décembre 2019 lors de ses vœux à la Nation. Le programme « SMILE » prend en compte gratuitement plusieurs aspects de la santé de tous les élèves gabonais âgés de 6 à 18 ans.

400 000 élèves visés…

Dans un premier temps, ils seront dépistés. Par la suite, des soins oculaires, dentaires et nutritionnels leurs seront fournis de façon gratuite. Indépendamment des domaines cités, les différents problèmes qui peuvent affecter la santé des enfants seront également identifiés. Les enfants et plus précisément les élèves des établissements scolaires sont les premières cibles du programme « SMILE ». Au total, 400 000 élèves seront touchés dans tout le pays.

La cérémonie officielle du lancement de ce programme qui a eu lieu au Lycée publique d’Owendo a connu la présence d’un nombre important d’officiels gabonais. Le coordonnateur des affaires présidentielles, Noureddin Bongo Valentin représentant le chef de l’Etat a présidé la cérémonie.

“Offrir une meilleurs santé à la génération à venir”

« Le but est qu’on reste dans les priorités du chef de l’État ; c’est d’offrir une meilleure santé à la génération à venir et donc à la jeunesse qui est une richesse de ce pays », a notamment indiqué le porte-parole de la présidence gabonaise.

« On va également avoir le traitement de toutes les maladies concernant les yeux et les patients auront des lunettes gratuitement. On va avoir les soins dentaires, ainsi que les doses de vitamines A seront administrées aux enfants pour leur éviter tout ce qui est carence », a ajouté Jessye Ella Ekogha.