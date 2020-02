Le président statutaire du FPI (Front populaire ivoirien) Pascal Affi N’guessan, comme initialement prévu, a rencontré le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan ce jeudi 13 février 2020 en lieu et place du Président de la République Alassane Ouattara lui-même qui est actuellement hors du territoire national. Les deux hommes ont eu à échanger sur la situation sociopolitique du pays et les conditions nécessaire pour des élections libres et transparente au cours de la présidentielle d’Octobre 2020.

A propos des prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010-2011, l’ancien Premier ministre a souhaité que le Président de la République Alassane Ouattara poursuive jusqu’à terme, sa volonté de finir avec les rancœurs de la de crise post-électorale, de peur que la loi d’amnistie votée en août 2018 ne soit une symphonie inachevée.

La libération des prisonniers militaires

« Nous avons souhaité que l’acte majeur que le Président de la République a posé à travers la loi d’amnistie, ne soit pas une symphonie inachevée parce qu’aujourd’hui d’autres compatriotes, notamment des militaires, sont encore en prison » a déclaré Affi N’guessan.

L’ancien directeur de cabinet de Laurent Gbagbo n’a pas manqué également d’évoquer la situation de Guillaume Soro, pour qui il a plaidé auprès du gouvernement. En désaccord avec le pouvoir depuis sa démission de la présidence de l’Assemblé nationale, Guillaume Soro a été contraint à l’exil à cause du mandat d’arrêt international lancé contre lui. Candidat annoncé à la présidentielle de 2020, le président de GPS a affirmé qu’il demeure toujours candidat malgré la procédure lancée contre lui.

Notons par ailleurs que selon une alliance politique que serait nouée entre le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié et le GPS de Soro, le deux formations vont se soutenir au second tour de la présidentielle si l’un venait avant l’autre.