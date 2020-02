Le président du Parti pour le progrès et le socialisme (PPS) Mathias Kacou, ancien compagnon fidèle de Guillaume Soro et aujourd’hui membre du bureau politique du RHDP, parti au pouvoir, était face aux hommes des médias ce lundi 24 février 2020. Au cours de sa conférence, il a fait remarquer que la place de l’ancien président de l’Assemblée nationale est auprès du Président Ouattara. C’est pour cela qu’il estime que Soro doit lui demander pardon afin de revenir au RHDP puisque pour le moment, « M. Ouattara est l’homme de la situation, le seul qui peut le protéger. »

Pour Mathias Kacou, l’ancien président de la République Henri Konan Bédié, ne pourra rien pour Soro et lui-même le sait. C’est pour cette raison qu’il convie l’ancien chef rebelle à retrouver le chemin de la maison (RHDP).

Soro doit rester fidèle comme Blé Goudé

En prenant l’exemple de Charles Blé Goudé qui est resté fidèle à son mentor Laurent Gbagbo jusqu’à la CPI, malgré sa popularité, le président du PPS a martelé que Guillaume Soro « doit montrer qu’il est fidèle » à son ancien allié Ouattara en se mettant à sa disposition. « Pourquoi M. Soro ne peut pas être fidèle, lui qui a souffert avec Ouattara, il peut continuer avec lui et l’alternance peut se faire autrement dans la négociation, » s’est-il interrogé.

D’après Mathias Kacou, il faudra que le président de GPS (Générations et peuples solidaires) est ses pairs arrêtent d’insulter le chef de l’Etat, qui exerce sa fonction au nom de toute la nation ivoirienne. En trouvant comme un devoir pour lui d’opiner sur l’actualité sociopolitique nationale, le cadre du RHDP a invité les filles et fils du pays de Félix Houphouët-Boigny, à garder la sérénité et à aller à la paix, surtout en se faisant enrôler pour l’obtention de la Carte nationale d’identité CNI en vue de la présidentielle d’Octobre 2020.

Cette élection pour lui, revêt un caractère capital et c’est pour cela que tout le monde doit voter d’après lui. Il se prépare déjà à aller inciter les populations à se faire enrôler.