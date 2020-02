L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro accusé de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de détournement de deniers publics puis contraint à l’exil, plusieurs de ses proches collaborateurs parmi lesquels figurent des députés, ont été arrêtés puis incarcérés depuis le 23 décembre 2019, jour où il avait tenté de se retourner au pays. Comme si cela ne suffisait pas, les partisans du président GPS (Générations et peuples solidaires) viennent d’annoncer à travers les réseaux sociaux des nouvelles arrestations au sein de la garde rapprochée de l’ex-PAN.

En effet, il s’agit des sergents chefs, Zié et Lima qui seraient arrêtés selon ces pro-Soro qui n’ont pas donné plus de détails. Si ces arrestations se révélaient vraies, elles ne feront qu’augmenter la liste des victimes dans cette affaire de tentative de coup d’Etat qui serait organisé par Guillaume Soro selon le procureur Richard Adou.

Sit-in de l’opposition à Paris

Notons par ailleurs que ce samedi 15 février, les formations politiques de l’opposition ivoirienne ainsi que les organisations de la société civile, ont prévu un sit-in à Paris à la place du Trocadéro. Cette manifestation qui a pour thème : « Non aux arrestations arbitraires et au recul de la Démocratie en Côte d’Ivoire », verra la participation des militants du PDCI-RDA, FPI, GPS, COJEP ainsi que d’autres partis et mouvements politiques.

L’ancien Premier ministre de Ouattara, Guillaume Soro, s’il ne rentre pas au pays avant le mois d’Avril, selon la constitution de la Côte d’Ivoire, ne pourra plus candidater à la présidentielle de 2020, même si les accusations portées contre lui venaient à être abandonnées.