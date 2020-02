La Coordination des mouvements et associations de soutien à Guillaume Kigbafori Soro (CMA-GKS) a tenu ce dimanche 02 février 2020, sa deuxième grande conférence publique à Abidjan dans la commune de Yopougon. Initiée après le retour manqué au pays de leur leader, cette deuxième conférence publique de la CMA-GKS a tourné autour des mécanismes à mettre en œuvre pour booster le nombre des adhérents au mouvement, l’implantation des Comités locaux citoyens (CLC) et sur la participation de GPS au dialogue politique.

S’adressant aux membres des comités locaux citoyens et aux membres de GPS (Générations et peuples solidaires) à l’occasion, Sié Coulibaly, porte-parole de la CMA-GKS, les a conviés à relever plusieurs défis qui s’imposent à eux. Il s’agit principalement, d’engager 40 000 nouveaux volontaires de Janvier à Mars 2020 dans le but d’atteindre la création de 1000 CLC ; d’atteindre d’ici la fin du mois de Février 100 000 adhésions au mouvement à travers le site de GPS, et tout ceci, dans l’objectif de pouvoir gagner la présidentielle de 2020 dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire.

Le prix à payer

Le porte-parole de la CMA-GKS, a par ailleurs prié tous les membres de la coordination à mettre les bouchées doubles sur le terrain, par une bonne structuration du mouvement. Ce n’est qu’a ce prix estime-t-il, qu’on remporte une victoire. Ce dernier a la ferme conviction qu’avec leur leader, l’ex-PAN (Président de l’Assemblée nationale), des femmes et des hommes de convictions et voués à la tâche, le GPS relèvera ces défis.

Pour Sié Coulibaly, après les anciens présidents, de Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, Guillaume SORO sera inéluctablement le prochain président de la Côte d’Ivoire. Après propos de la seconde phase du dialogue politique en vue de la présidentielle prochaine, qui a repris dans le mois de Janvier, Sié Coulibaly a invité le gouvernement à « ouvrir le dialogue politique au GPS. » « Nous interpellons le RHDP et le gouvernement afin que le GPS participe au débat, » avait-il conclu.