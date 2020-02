Entre Laeticia Hallyday et les enfants de son défunt époux, un accord serait en train d’être trouvé. Selon les confidences qui ont été faites par Bernard Montiel lors de son passage sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : Ouvert à tous sur C8, la guerre que se livrent les proches de la star pourrait connaître son épilogue.

Des droits de regard sur les albumes

Et pour cause, l’épouse du défunt aurait accepté de négocier. On retient des propos du chroniqueur que David Hallyday a réussi à obtenir un droit de regard sur les albums de l’Idole des Jeunes. Ces droits concernent l’album posthume de son père ainsi que l’album « Sang pour sang ». Ce dernier album serait le plus vendu et serait le record de vente de Johnny Hallyday.

« Il veut des droits aussi sur un autre album sur lequel il avait collaboré. Ce n’est pas encore fait, mais c’est en train de s’arranger », a notamment ajouté le chroniqueur. La fille aînée de Johnny Hallyday quant à elle reste attacher aux effets personnels de son défunt père. Les avocats se seraient visiblement entendus sur les exigences de Laura Smet.

Les effets personnels pour Laura Smet

« Ça s’est passé chez les avocats, il y a le disque de platine de l’album Lorada, il y a le disque d’or aussi de la chanson Laura, c’est ce qu’elle voulait depuis le début » a déclaré Bernard Montiel. Il fait également remarquer qu’elle a réussi à avoir « une paire de santiags » de son père.

« Elle lui a aussi donné deux blousons, un jukebox, des trucs auxquels ils sont très attachés » a déclaré le chroniqueur sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : Ouvert à tous sur C8.