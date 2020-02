Ce jeudi 30 janvier, le magnat du rap américain, Curtis Jackson alias 50 Cent ; faisait son entrée au Hollywood Walk of Fame. Une étoile donc pour le père de ‘’ In Da club ’’ sur le trottoir sis le long de Hollywood Boulevard et Vine Street à Hollywood, Los Angeles, état de Californie, États-Unis ; considéré par beaucoup comme le musée du divertissement. Dans une publication Instagram partagée le même jour, 50 Cent avait tenu à partager en live des moments épiques de cette cérémonie pour lui historique.

Une étoile pour Fiffdy

La star du rap, 50 Cent, avait pour l’évènement rassemblé autour de lui ceux qui « l’avaient fait » comme le producteur et rappeur Dr Dre et son acolyte en 2002 Eminnem ; mais également ceux grâce à qui il brillait de nouveau, comme les stars de la série télévisée à succès ‘’ Power ’’ dans laquelle il avait joué et dont il était coproducteur.

En théorie, tout le monde peut faire la demande de son étoile sur la célèbre promenade ; il suffisait pour cela d’envoyer une demande et les frais associés à la Chambre de commerce d’Hollywood. Mais les soumissions ne seront même pas prises en compte si le candidat n’est pas une ‘’star accomplie’’. Plus précisément, cela signifiait que les candidats, déjà vedettes, se devaient de rester célèbres pendant au moins cinq ans et de faire figure d’autorité «incontestable» dans ce que la Chambre considérait comme une catégorie de divertissement de base ; télévision, cinéma, radio, théâtre sur planche et musique. Les stars de la téléréalité et d’Internet étant d’office exclues.

Ce jeudi, Ana Martinez, qui travaille en tant que productrice du Hollywood Walk of Fame disait de Curtis ‘’50 Cent’’ Jackson, tel serait libellé le nom qui figurerait sur la pierre en marbre sur la promenade ; que « Curtis ‘50 Cent’ Jackson est un homme aux multiples talents (…) Il a poursuivi de nombreux types de genres de divertissement et l’a fait avec un énorme succès. Nous sommes fiers d’ajouter cet artiste talentueux et vénéré à notre famille Walk of Fame ».